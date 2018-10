Schiltach Pfarrerin begrüßt

Wellhöner verlas die Einführungsurkunde von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und überreichte der Pfarrerin zudem zwei Flaschen Ortenauer Wein. Von der Kirchengemeinde Schiltach/Schenkenzell gab es als Begrüßungsgeschenk eine Silvesterlaterne.

Schwöbel-Hug wird ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Schiltach/Schenkenzell haben und in Gutach und Hausach die Amtsgeschäfte versehen. Am Sonntag, 21. Oktober, hält die Pfarrerin laut Mitteilung die Gottesdienste in Schenkenzell um 9 Uhr und in Schiltach um 10 Uhr.