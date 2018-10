Schiltach "Peter Munk" authentisch vermittelt

Schiltach. War noch am Samstagnachmittag auf dem Dornacker eine "Holländer-Tanne" wie in den alten Zeiten mit Muskelkraft und Beil gefällt worden, wurde am Abend im Adlersaal der Holländer-Michel in der Fantasie des Publikums heraufbeschworen: "Das Kalte Herz" von Wilhelm Hauff, eines der bekanntesten Schwarzwald-Märchen, weist auch Bezüge zur Waldwirtschaft und Flößerei auf.

Hauptfigur ist der Köhler Peter Munk, der sich auf einen Teufels-Pakt mit dem Holländer-Michel einlässt, für ein Leben in Ansehen, Saus und Braus sein Herz gegen ein steinernes eintauscht und letztlich vom gut gesinnten "Glasmännlein" aus den Fängen des mit dem Bösen im Bunde stehenden Holländer-Michel gerettet wird.

Der Geograf und Schwarzwaldkenner Klaus Grimm aus Offenburg hat noch bis vor zwei Jahren in Schiltach gewohnt und ist dort nach wie vor Stadtführer. Er hat sich mit der regionalen Geschichte und Literatur intensiv beschäftigt. Tief taucht er in die Hauptrolle des Märchens ein, in die des Peter Munk. Die Zuschauer im Adlersaal erleben einen Peter Munk, der der Katastrophe knapp entronnen ist und in der Rückschau reflektierend lebendig das Geschehen erzählt.