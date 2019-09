Schiltach Perfektes Wetter bei der SchiltNacht

Egal, ob man sich in der Schramberger Straße, auf dem Marktplatz oder auf dem Aueplatz aufhielt. Überall gab es gute Musik zu hören und sah man in gut gelaunte Gesichter, die sich bei einem kühlen Getränk vier zu erzählen hatten.

Auch Bürgermeister Thomas Haas weilte unter den sommerlich gekleideten Gästen und freute sich auf ein Wiedersehen mit Aichhaldener Schuljahrgängern.

So reichhaltig wie das Getränke- und Speiseangebot der wirtenden Vereine und Gasthäuser war, so hatten die Besucher die Wahl bei der auf drei Bühnen erklingenden Musik. Während die ehemalige Schramberger Schülerband "Could be Worse" mit Rock- und Popsongs das Publikum in der Schramberger Straße in Stimmung brachte, lockten danach "Giro Five" mit Schlager- und Unterhaltungsmusik die Tanzmuffel auf den Asphalt. Getanzt wurde auch in der Markthalle, in der die "Wombats" mit Irish Folk und Pop den Zuhörern ein ums andere Mal Applaus entlockten und mit ihrer Instrumenten.