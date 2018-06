Schiltach "Parken ist bei uns immer ein Thema"

Schiltach. Die Stadt möchte in den kommenden Jahren zwei größere Projekte in Angriff nehmen, die die Parksituation in der Fachwerkstadt entspannen sollen: ein Parkhaus in der Hauptstraße am ehemaligen Standort der neuapostolischen Kirche (Foto oben) und das Schaffen von Stellplätzen in der Eyth­straße.

Parkhaus

"Parken ist bei uns immer ein Thema", leitete Bürgermeister Thomas Haas ein. Es gebe viele Arbeitsplätze in der Innenstadt, auch durch das Dienstleistungszentrum in der Hauptstraße sei der Bedarf weiter gestiegen. Der Verkaufswunsch der neuapostolischen Kirche sei für die Stadt "ein äußerst günstiger Anlass gewesen", so Haas. Bevor er das Wort an Bernd Beer vom Büro AMP aus Karlsruhe übergab, wies Haas darauf hin, dass die vorgestellte Variante "keine endgültige Version" sei.