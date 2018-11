Schiltach Orgel trifft auf Orchester

Schiltach. Regionalkantorin und Organistin Anna Myasoedova erinnerte in ihrer Begrüßung an die verschiedenen Kombinationen, die das Jahr über bei den Orgel-plus-Konzerten zu hören waren und stellte als Interpreten des Konzertabends die beiden Streichernsembles aus dem Kinzigtal vor. Auch deren Leiterin und Dirigentin, Kathrin Krichel, Zweigstellenleiterin des Bezirks Hausach/Wolfach für Kammermusik, Chor und Flöte, begrüßte die Konzertbesucher, unter ihnen viele Eltern der Musikschüler. Die jungen Interpreten kamen aus dem gesamten Kinzigtal. Ziel der jungen Streicher sei die Aufnahme ins große Sinfonieorchester in Offenburg, was bei einigen schon erreicht sei.

Eingestimmt wurden die Besucher durch zwei Sätze aus dem Konzert in D-Dur von G.Ph. Telemann. Ausführende waren die fünf fortgeschrittenen "Teufelsgeigerinnen" Claudia Ferreiera, Pia Kurz, Benita Zürn, Leandra Wiedmaier und Katharina Bächle, die bei den Sätzen Adagio und Allegro schon ein großes Gespür für Dynamik und Gestaltung erkennen ließen.

Begleitet von Myasoedova an der Heintz-Orgel und mit den ruhigen Pulsen von Fagott (Simon Krawczyk) und Flöte (Emma Maurer und Jule Benz) brachten die Streicher des Ensembles Kämmerle den besinnlichen "Kanon" von Pachelbel mit seinen polyfonen Einsätzen zu Gehör. Immer aufs Neue erschien das Thema nacheinander in den vier Stimmen, gewann mehr und mehr Bewegung, bis sich die Stimmen im Finale vereinigten. Verstärkt wurde das Ensemble durch das Mitspiel der Geigenlehrerin Gozel Esenova.