Schiltach "Orgel plus Orgel": Konzert hält Überraschungen bereit

Außer der Nachahmung von Instrumenten war die Orgel, wie der Moderator zeigte, auch bestens geeignet, Naturgeräusche zu imitieren, etwa, wie bei der Komposition "L’oiseau de les sources" aus dem 20. Jahrhundert von Messiaen, wo sich aus dem impressionistischen Klanggrund einzelne Vogelstimmen in verschiedenem Registerklang herauslösten, die immer lebendiger, vielfältiger und klangreicher wurden.

D ie Entwicklung der Technik ging auch an der Musik nicht vorbei, wie der Moderator und Orgelsolist Grigoriev weiter ausführte. Findige Köpfe erfanden mit der "Flötenuhr" eine Möglichkeit, die Orgelmusik zu fixieren, sodass sie jederzeit abrufbar wurde. Ein Beispiel war das dafür komponierte "Andante in F" von Mozart. In exakter Stimmführung erklang ein bis ins kleinste Detail perfektioniertes Stück, dennoch mit seinen präzisen Läufen und Sequenzen ein Ohrenschmaus.

Zum Abschluss des besonderen Konzerts durften sich die Besucher mit Themenvorschlägen für eine Improvisation einbringen. Aus den Vorschlägen komponierten die Musiker ad hoc eine dreiteilige Improvisation mit den Sätzen Introduktion, Scherzo und Finale. In der feierlichen Introduktion erklang im Zungenregister eine Melodie wie eine Singstimme, umspielt von weichen Figuren. Beim Scherzo war der Schalk zu spüren im fröhlichen Haschespiel mit gläsernem Registerklang. Das Finale verwendete das Thema "Das klinget so herrlich" aus der Zauberflöte und untermalte es mit sprudelnden Begleitfiguren. Nach einem Durchgang mit verfremdeter Melodik gewann das Thema immer mehr Majestät , sodass in dem vierhändig gespielten Finale fast alle Register zum Einsatz kamen.

Die Zuhörer spendeten großen Applaus für das "Orgel plus Orgel"-Konzert.