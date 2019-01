Schiltach Ohne Treppen geht es nicht nach oben

Die Fläche um das Kreuz soll mit Natursteinquadern eingefasst werden, sodass sie etwas vergrößert und ebener wird. Auf dem Plateau soll auch das Ehrengrab seinen Platz finden. Den "Polenstein" verortete Welsner im Eichenhain auf der Westseite. An den Treppenaufgängen im Westen und Südosten, die als eine Art Portale gelten, sollen Infotafeln aufgestellt werden.

Der Plan der Architektin stieß bei den Räten weitgehend auf Zustimmung, bedurfte aber auch einiger Anmerkungen. Viel Lob gab es für die Idee der beschrifteten Treppenstufen. Allerdings mahnte beispielsweise Michael Pflüger, nicht zu viele Sprachen auf eine Stufe zu bringen. "Wenn es nicht mehr lesbar ist, verliert es seine Wirkung", begründete er. Das sah auch Bürgermeister Thomas Haas so: "Bei den Sprachen müssen wir uns beschränken."

Michael Buzzi regte an, den "Polenstein" ebenfalls auf den Platz beim Kreuz zu verlegen, damit "er richtig dabei steht und die ganze Geschichte dabei ist". Dagegen legten Haas und Welsner ihr Veto ein: Der Stein käme neben dem um ein vielfach höheres Kreuz nicht zur Geltung. "Der ›Polenstein‹ muss ein eigenes Bühnenbild bekommen", so Welsner.

"Ich bin begeistert", kommentierte Stadtarchivar Andreas Morgenstern den Entwurf. Er hinterfragte jedoch den Plan, das Ehrengrab an die Gedenkstätte zu verlegen. Axel Rombach schlug mit seiner Frage in dieselbe Kerbe: "Woher kam die Idee?" Sie sei im Zuge der Friedhofskonzeption entstanden, sagte Welsner. Bei dem Grab handle es sich nicht um eine tatsächliche Bestattungsstätte, sondern ebenfalls um einen Gedenkstein. Rombach warf die Frage auf, ob das Grab nach der Neugestaltung des Friedhofs dort nicht weiterhin gut aufgehoben sein könnte. Welsner betonte, dass in den dortigen Planungen ebenfalls ein Platz für das Ehrengrab vorgeschlagen worden sei, "inhaltlich hat das Ehrengrab bei der Gedenkstätte aber eher seine Zugehörigkeit", begründete sie.

Einen ganz anderen Vorschlag brachten Inge Wolber-Berthold und ihr Bruder Karlheinz Wolber, der in den Zuschauerreihen Platz genommen hatte, ins Spiel: Sie schlugen vor, den "Polenstein" und das Kreuz auf den Friedhof zu verlegen und das Gelände auf dem Schlossberg als reine Aussichtsplattform zu nutzen. Sie störten sich etwa an dem historischen Hintergrund des Kreuzes und dessen Sockel, der früher die Inschrift "Den Helden" trug. "Tote gehören auf den Friedhof", sagte Wolber. Alternativ könne er sich vorstellen, den Sockel des Kreuzes neben dem "Polenstein" zu platzieren.

"Es ist sehr wichtig, dass das Kreuz da oben steht", widersprach Rombach, dem die Zustimmung etlicher Räte sicher war. "Ich spreche mich ganz deutlich dagegen aus. Wir müssen die Geschichte neu füllen, das wäre für mich ein Wegschieben", sagte auch Buzzi.

"Die Diskussion wird weitegehen", schloss Bürgermeister Haas. Der Entwurf soll nun zunächst mit dem historischen Verein besprochen werden, bevor das Thema noch mal in den Gemeinderat kommt.