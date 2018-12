Schiltach/Ötigkeim Nach tödlichem Unfall: Familie L. feiert Weihnachten ohne Papa

Ein vollbesetztes Auto war an dem Nachmittag auf der B 462 in Richtung Schramberg unterwegs. Vorne saßen der 33-jährige Familienvater Michele L. und seine Frau Stefanie L., hinten ihre beiden fünfjährigen Zwillingstöchter. Unvermittelt stürzte ein neben der Bundesstraße stehender Baum auf das vorbeifahrende Auto und schlug auf Höhe der Vordersitze ein. Der 33-jährige Fahrer aus Ötigkeim (Kreis Rastatt) wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die 31-jährige Mutter und ihre beiden Kinder wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Stefanie L. nach Freudenstadt, eine ihrer Töchter wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Dass ihr Vater gestorben war, erfuhren die Mädchen in den jeweiligen Krankenhäusern. Beim Wiedersehen mit ihrer Mutter wollten sie wissen, "ob der Papa jetzt ein Engel sei".

Wochenlang mehr funktioniert als gelebt