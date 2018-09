Schiltach Öffnungszeiten

Die Ausstellung im Treffpunkt läuft bis Mittwoch, 31. Oktober. Sie kann immer mittwochs, freitags und sonntags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr besucht werden.

Schiltach . Bei nur einem knappen Dutzend erschienen Kunstinteressierten hielt sich ihre Freude in Grenzen. Dabei besticht die Ausstellung der seit 1974 in Berlin lebenden Künstlerin mit einer Vielfalt an Motiven und Maltechniken. Ihr zweite Ausstellung in Schiltach – 2014 gab sie ihr Debüt – hat den Titel "Querbeet – mein Weg vom Bleistift zu Acryl" (wir berichteten).

Sie malt nicht nur mit Pinsel und Bleistift, sondern experimentiert auch mit der Spachtel. Aquarelle finden sich ebenso wie diffizile Bleistift- und Tuschezeichnungen, acrylfarbige Bilder auf Leinwand, Plakatfarbe im Glasdruckverfahren oder Gemälde in Ölkreide. Beim Anblick sticht dem Betrachter sofort das Bild mit dem Namen "Ungeschriebenes Buch" ins Auge, weil da trotz einer großen Rabenfeder nichts drin steht. An anderer Stelle weist eine Wanduhr auf "Die verlorene Zeit" hin.