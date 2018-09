Schiltach "Nur keinen großartigen Großkopf"

Schiltach. Zur Wahl traten die Holzhändler Jakob Trautwein, Christoph Trautwein und der frühere Bürgermeister Wilhelm Rösch an. So kam es zu einem Wahlkampf, bei dem Bürger sich in der Zeitung – freilich anonym – für oder gegen die Kandidaten aussprachen. So schrieben "mehrere Wähler", dass "für Schiltach jetzt eine Zeit naht, von der seine ganze Zukunft abhängt". Da komme es auf "unparteiisches Auftreten" an und darauf, "seine ganze Kraft dem Amt zu widmen und mit den hiesigen Verhältnissen vertraut zu sein".

Wichtig sei die "Rednergabe", um "der hohen Obrigkeit gegenüber die Würde eines Bürgermeisters zu repräsentieren". Doch müsse er auch bestrebt sein, "den Wünschen der arbeitenden Klasse nach Kräften gerecht zu werden". Diese Fähigkeiten sahen sie bei Rösch, bereits von 1867 bis 1874 Bürgermeister, der danach nach Colmar gegangen, dort geschäftlich gescheitert und nun zurückgekehrt war.

Auch persönliche Attacken bleiben nicht aus