Schiltach Neue Sichtweisen auf die Stadt

Ehemalige Grundschule

So gab es Überlegungen, die ehemalige Grundschule in der Bachstraße als Jugendherberge zu nutzen, eine Bar dort einzurichten und das Gebäude inklusive Schulhof als Aktivquartier für Jugendliche zu gestalten. Auch den Vorschlag, die Volkshochschule und der Stadtkapelle im vorderen Bereich unterzubringen und den hinteren Teil für Kinderbetreuung zu nutzen, kam auf. Eine andere Gruppe arbeitete den Gedanken aus, Räume für Veranstaltungen vermietbar zu machen und Teile des Lehengerichter Rathauses dort unterzubringen.

Schüttesägemuseum

Von einem kleinen Anbau für eine Schauwerkstatt über größere bauliche Maßnahmen sowie die Weiterführung auf der Lehwiese als Freilichtmuseum hatten die Studenten unterschiedliche Konzepte ausgearbeitet. Der Museumsvorplatz soll in etlichen Vorschlägen beruhigt werden. "Er ist der perfekte Auftakt für einen touristischen Rundgang", so eine Meinung. Geparkt werden könne in der Bahnhofstraße, wo die bestehenden Parkplätze durch ein Parkhaus ersetzt werden.

Kirchplatz

Der Platz vor der evangelischen Stadtkirche wurde in einigen Konzepten ebenfalls beruhigt und umgestaltet. "Der Platz hat bisher keine Aufenthaltsqualität", urteilte eine Gruppe. Eine Idee sah vor, die massive Treppe zur Kirche und das Plateau zurückzubauen. Bänke, Bäume oder Topfpflanzen könnten den Verkehr lenken. Denn: Für einige Gruppen "soll das Auto nicht mehr im Vordergrund stehen". Außerdem sei denkbar, im Erdgeschoss des heutigen Archivs ein Café anzusiedeln.

Hotel

Verschiedene Standorte und Ansätze hatten die Gruppen auch für ein Hotel ausgearbeitet. Eine Gruppe schlug dafür den Platz zwischen früherer Grundschule und der Stadtkirche vor, andere sahen es bei Hansgrohe in der Aue richtig angesiedelt. Der wohl außergewöhnlichste Ansatz war ein terrassiertes Hotel, das in den Berg – hinter dem Martin-Luther-Haus – eingelassen ist.

"Neue Mitte"

Von großen Treppen von der Spitalstraße bis zum Vorland, die auch als Sitzgelegenheiten dienen können, über einen zweigeschossigen Flachdach-Neubau mit Laden, Café und Apotheke bis zu einer großzügigen Markthalle, die sich über drei Gebäude mit Satteldach erstrecken soll, waren für die "Neue Mitte" – wie der Platz in der Schramberger Straße von einigen bezeichnet wurde – unterschiedliche Gedanken dabei. Anregungen, den Wochenmarkt künftig dorthin zu verlegen und die Parkplätze entfallen zu lassen, gab es ebenfalls.

Architekt Hardy Happle, der den Workshop angeregt hatte, ging anschließend als Gastkritiker auf die Vorschläge ein. Er war beeindruckt, was die Studenten in den wenigen Tagen erarbeitet hatten. Es müsse jedoch immer bedacht werden, wer die Einrichtungen dann wirklich nutze und wie praktikabel die Ideen seien. Für den Kirchplatz seien "sehr gute Ideen dabei". Gleichwohl wisse er um das Konfliktpotenzial, beispielsweise hinsichtlich des Lehengerichter Rathauses. Er wisse auch, dass die Parkplatzfrage früher oder später gestellt werde, aber die Ideen seien "ein Fingerzeig", dass diese nicht diejenige sein sollte, nach der entschieden werde.

Bürgermeister Thomas Haas konnte sich ob der Fülle an Anregungen und Informationen auf die Schnelle kein abschließendes Urteil bilden. "Das muss ich in Ruhe nochmal durchgehen", bekannte er. Was für ihn aber schon klar war: "Es sind tolle Gedanken dabei. Wir haben neue Sichtweisen auf die Stadt bekommen", schon allein dafür habe sich der Workshop gelohnt. Die Stadt habe bereits etliche Projekte in der Pipeline und jetzt kämen noch viele dazu. "Wir werden versuchen, das Beste aus den Vorträgen für unsere Stadt zu nutzen", schloss Haas den offiziellen Teil. Danach hatten die Bürger die Gelegenheit, mit den Studenten ins Gespräch zu kommen und Ideen zu diskutieren.

Für die Studenten der Hochschule für Technik in Stuttgart ist der Workshop mit der Präsentation am Montag so gut wie abgeschlossen. Sie werden ihre Ideen noch verschriftlichen und dokumentieren. Die Studenten des KIT in Karlsruhe arbeiten ihre Ideen im laufenden Semester indes noch weiter aus. Erst Ende Februar reichen sie ihre fertigen Arbeiten ein. Im Frühjahr sollen die vertieften Konzepte dann erneut in Schiltach vorgestellt werden.