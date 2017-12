Schiltach. Nach althergebrachter Weise sollen beim Schiltacher Silvesterzug nur Laternen, keine Taschenlampen oder Lampions mitgeführt werden. Schiltacher und auswärtige Personen, die aktiv am historischen Silvesterzug teilnehmen wollen, und noch keine Laternen besitzen, können nun handwerklich hergestellte Holzlaternen bei der Tourist Information Schiltach kaufen. Die Laternen wurden von der Schülerfirma der BVE-Klasse an den Berufsschulen in Schramberg-Sulgen unter der Anleitung ihres Schiltacher Lehrers Klaus Wickersheimer angefertigt und sind etwas kleiner als die bisherigen Laternen. Sie werden zum Preis von 25 Euro angeboten. Eine kostenlose Broschüre zum Schiltacher Silvesterzug mit allen am Silvesterabend gesungenen Liedern und der Zugordnung für die teilnehmenden Personen ist ebenfalls bei der Tourist Information sowie bei den Städtischen Museen erhältlich.