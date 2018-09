Schiltach. Östlich des Bauhof-Betriebsgebäudes, so Stadtbaumeister Roland Grießhaber im Gemeinderat, soll eine offene Lagerhalle errichtet werden, um die bisherige Lagermöglichkeit als Unterstellmöglichkeit für die neuen Bauhoffahrzeuge frei zu bekommen. Die Tragkonstruktion werde in Holzbauweise erstellt, die Dacheindeckung erfolge mit Trapezblech. Die Wandverkleidung außen wird mit Trespa-Platten in Anlehnung an den bestehenden Bauhof ausgeführt. Nach der Kostenberechnung des Architekten wurden für diese Arbeiten brutto 54 700 Euro veranschlagt. Auf die beschränkte Ausschreibung gingen drei Angebote ein. Günstigste Bieterin war die Firma Feger Holzbau aus Oberwolfach mit einer Angebotssumme in Höhe von 44 542 Euro brutto, zu der ihr der Auftrag einstimmig erteilt wurde. Auch Rohbauarbeiten werden bei der Lagerhalle erforderlich, weil Fundamente und Mauerscheiben hergestellt werden müssen. Nach der Kostenberechnung des Architekten wurden für diese Arbeiten brutto 25 500 Euro veranschlagt. Auf die beschränkte Ausschreibung gingen drei Angebote ein. Günstigste Bieterin war die Firma Dizwo GmbH aus Schramberg mit einer Angebotssumme in Höhe von 29382 Euro brutto. Auch dieser Auftrag wurde entsprechend einstimmig erteilt.