Schiltach Neue Erkenntnisse über Wein und Reben gewonnen

Damit die Weinerlebnis-Führung nicht zu trocken wurde, wurde der Gaumen mit verschiedenen Weinen, Brot, Wasser und kleinen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Mit neuem Wissen und gut gelaunt fuhren die AHler weiter nach Dürrenzimmern in die Waldschenke "Hörnle", von der aus eine tolle Aussicht besteht.

Nach kurzer Orientierung war dann auch schnell in weiter Ferne der Stuttgarter Fernsehturm ausgemacht und so genoss man die Zeit auf diesem schönen Aussichtspunkt. Die Weiterfahrt führte durch das Zabergäu nach Besigheim, dessen schöne Altstadt alle faszinierte. Der eine oder andere genoss in einem der Straßencafés Kaffee, Eiskaffee, Eis oder ein Viertele.

Die Heimreise führte entlang des Neckars und seiner interessanten Felsengärten über Hessigheim, Mundelsheim, Marbach und Leonberg Richtung Freudenstadt, wo der Abend in gemütlicher Runde im "Turmbräu" abschloss. Dank sagten die Teilnehmer Michael Esslinger, der den gelungenen Tag organisiert hatte, wie es in einer Mitteilung heißt.