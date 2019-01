Schiltach "Netzwerk Gabentisch" im Exil angekommen

Schiltach (pm/jf). Beim Abschied des "Sozialen Netzwerks Gabentisch" vom Schenkhaus am 7. Oktober 2018 hatte Harald im Spring angekündigt, "nach Schiltach ins Exil zu gehen", und zwar in die Schenkenzeller Straße 9, in die Räume des ehemaligen Waldorfkindergartens.