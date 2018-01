Schiltach Närrische Seifenkisten liefern sich ein Rennen

Anmeldungen für die Teilnahme sind laut Mitteilung bis Montag, 5. Februar möglich. Aus organisatorischen Gründen können Anmeldungen nach diesem Termin nicht mehr berücksichtigt werden. Auskünfte und Anmeldungen sind bei Carmen Stegerer in der Stadtverwaltung, Telefon 07836/58 18, oder per E-Mail meldeamt@stadt-schiltach.de möglich. Anmeldungen nimmt außerdem Mike Sauer unter der Telefonnummer 0171/733 07 72, oder E-Mail sauermike@aol.com entgegen.

Start des Rennens ist auch in diesem Jahr in der Hohensteinstraße oberhalb des Stadtgartens, von wo aus es für die Teilnehmer ins Ziel an der ehemaligen Post gehen soll. Unterwegs gilt es, Schikanen zu meistern und Aufgaben zu bewältigen. Um gewinnen zu können, brauchen die "Rennfahrer" die Unterstützung des Publikums: Wer den lautesten Beifall der Zuschauer erhält – gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät – wird Sieger. Die Veranstalter versprechen attraktive Sachpreise für die Gewinner.

Gestartet wird laut Ankündigung in zwei Altersklassen: In Klasse 1 starten Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren, in Klasse 2 Erwachsene. Die Besetzung sollte dabei möglichst mindestens aus einem Fahrer und einem Beifahrer bestehen, nach oben sind laut Mitteilung keine Grenzen gesetzt.