Schiltach Nachwuchs hat Spaß

Erstmals nahm an diesem Spieltag auch eine Bambini-Mannschaft der SpVgg teil. Insgesamt waren die jüngsten Kicker mit 15 Mannschaften der Vereine FV Biberach, FC Fischerbach, FC Kirnbach, SV Steinach und der SpVgg am Start.

In diesen Altersgruppen mit Mädchen und Jungs stehen noch Spiel und Spaß im Vordergrund. Die Jüngsten der Vereine zeigten laut Mitteilung tolle Leistungen, die immer wieder mit Applaus der zahlreichen Zuschauer bedacht wurden. Neben strahlenden Gesichtern gab es bei den Nachwuchs-Fußballern auch die eine oder andere Träne wegzuwischen, aber am Ende sah man nur "strahlende Sieger", die voller Freude mit dem runden Leder umgingen.

Der Dank der Jugendleitung ging an die F-Junioren-Eltern für das Bewirten des Kiosks sowie an die B-Jugend-Spielern für den Auf- und Abbau sowie die Ergebnismeldungen und an alle, die diesen Turniertag begleitet hatten.