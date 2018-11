Schiltach Nachdenkliches, aber auch Sinnliches

Für die Motive lässt sie sich durch Vorlagen aus dem Alltag und der Umwelt, auch aus den Medien inspirieren. Als Mutter eines dreijährigen Sohnes malt Annika John zu Hause in ihrer Wohnung.

"Das Malen ist mir im Lauf der Zeit zu einer Gewohnheit im Alltag geworden", erklärt die Künstler. Waren es bei den ersten Bildern oft Mädchengestalten und Fabelwesen, lieferten später zum Beispiel junge Frauen die Motive, oft als Porträts.

Ausstellungen ihrer Bilder hatte sie bisher nicht nur in Schiltach, sondern auch in Alpirsbach und Baden-Baden. Sie nahm an verschiedenen Wettbewerben teil und wurde Künstlerin des Monats im April 2012 in der Webkunstgalerie.de.

In den Räumen des Treffpunkts zeigt sie 25 Werke in verschieden Formaten, die man auch kaufen kann.

Dort ausgelegt zur Ansicht ist auch das Kinderbuch "Lang lebe die Königin" (zz Zeile Verlag Alpirsbach) über ein Bienenvolk, für das sie die großartigen lebensechten Illustrationen zum Text von Dorothea Graf erstellt hat.

Ein neues Kinderbuch unter dem Arbeitstitel "Libelle" ist in Planung. Für Selina Zeile hatte sie bereits früher das in Holz gebundene Kinderbuch "Der kleine Spatz Philip" illustriert.