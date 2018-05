Schiltach Nach Einbruch: Polizei fahndet nach Täter

Am 28. März, gegen 3.30 Uhr, sind zwei unbekannte Täter nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingestiegen. Sie brachen mehrere Spielautomaten auf und entwendeten das darin enthaltende Bargeld. An den Automaten entstand erheblicher Sachschaden, der sich auf etwa 10.000 Euro beläuft.

Außerdem wurden aus der Gaststätte Spirituosen und eine Bedienungsgeldbörse entwendet. Nach Auswertung der Videokameras handelt es sich um zwei junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die Kapuzenjacken trugen. Eine Person trug einen Vollbart. Von einer Person existieren gute Bilder einer Überwachungskamera, die die Polizei nun veröffentlicht hat.

Wer Hinweise zu der Tat beziehungsweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422/2701-0 zu melden.