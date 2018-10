Schiltach Nach 80 Jahren ist das Ende besiegelt

Schiltach. Ein festlicher Umzug mit Landesbischof Julius Kühlewein und dem Schiltacher Stadtpfarrer Herbert Schropp an der Spitze von der Kirche zum schmucken Neubau zeigte, langjährige Hoffnungen waren endlich verwirklicht worden: Zahlreiche Gemeinderäume und ein großer Saal, aber auch eine moderne Küche und weitere Funktionsräume im Keller boten endlich ausreichend Raum. Florierende Gemeindegruppen, erinnert sei an die zahlreichen Mitglieder des 1930 gegründeten Jungmännerbunds, erforderten die größte Bauaktion seit der Neuerrichtung der Stadtkirche 1843. Geschaffen wurde auch Wohnraum für Mitarbeiter der Gemeinde.

Eine damalige Schiltacher Jugendliche erzählte einmal, nachdem sie hier erstmals eine Frau im modernen Zweiteiler beim Sonnenbad antraf, habe sie sich das in Schiltach dann auch getraut – Leben im Martin-Luther-Haus als Mutmacher im Alltag. Nicht anders als in unseren Tagen bedeutete solch ein neues Gebäude eine Herkulesaufgabe für die Gemeinde. Seit 1920 nützte sie den Saal des früheren Gasthauses Krone“ in der Schramberger Straße für Veranstaltungen und im Winter für Gottesdienste, doch war der Raum viel zu klein. Eine Lösung schien sich 1931 zu ergeben, als die Schüttesäge zum Kauf angeboten wurde. Doch lehnte der Oberkirchenrat in Karlsruhe diesen Plan ab – die Nähe zur verkehrsreichen Hauptstraße galt als großer Makel. Auch war die Finanzierung nicht gesichert, da der Gemeindehausfond in der Inflation 1923 verfallen war.

Bis 1937 kam das Projekt nicht voran. Mit einer großzügigen Spende der Lehengerichter Firma Karlin nahm dann aber der Bau Fahrt auf, wie die folgenden knapp aufeinanderfolgenden Daten andeuten: Baugenehmigung (25. Juni 1937), Baubeginn (25. Juli 1937), Richtfest (30. Oktober 1937) und schließlich im September 1938 die Eröffnung. Obwohl typisch für die Zeit viele Arbeiten preisgünstig per Hand ausgeführt wurden, beeindruckt dieses Tempo noch heute.