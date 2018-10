Schiltach Musiker üben für Jahreskonzert

Der Tag begann um 9 Uhr mit einer Gesamtprobe. Diese diente dazu, schwierige Stellen in den Musikstücken zu finden, die besonders zu üben sind. Hierfür waren dann die Registerproben von Musikdirektor Ralf Vosseler vorgesehen, in denen der Dirigent und die Registerführer laut Mitteilung in benachbarten Räumen auf diese Stellen besonders eingingen.

In den anschließenden Gesamtproben wurden die Musikstücke wieder zusammen geübt. Zur Auflockerung gab es zwischendurch Kaffeepausen mit selbst gebackenem Kuchen und in der Mittagspause fanden sich die Musiker in der "Rosenlaube" zum Mittagessen ein.

Neben dem Probentag und der wöchentlichen Mittwochsprobe stehen im Oktober und November noch einige zusätzliche Proben sowie eine Generalprobe an, damit beim Jahreskonzert dann jeder Ton sitzt.