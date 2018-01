Schiltach Motivation sorgt für Erfolge

Schiltach. Während es draußen in Strömen regnete, nahmen die Mitarbeiter und Pensionäre der Stadtverwaltung an den schön gedeckten Tischen in der Friedrich-Grohe-Halle Platz.

Stadtkämmerer Herbert Seckinger erwartete sie am Eingang zur Halle. Als auch der für das Personal Zuständige, hatte er eingeladen und begrüßte die Ankommenden per Handschlag.

Eine Batterie an Flaschen von Wasser über Saft und Bier bis Wein war zur Selbstbedienung auf einem Tisch vorbereitet, auf einem kleineren daneben standen Blumengebinde und Weinpräsente für die späteren Ehrungen und die Verabschiedung von Mitarbeitern.