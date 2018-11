Schiltach Modellversuch startet in der Mediathek

Schramberg. Als eine von 24 Modellschulen in Baden-Württemberg bekamen die 86 Schüler der vier fünften Klassen ihre persönliche Lesemappe überreicht. Lesen ist eine Grundvoraussetzung für das Lernen und eine Schlüsselqualifikation, die nicht nur in der Schule und in der Ausbildung von Bedeutung ist, heißt es in einer Mitteilung der Erhard-Junghans-Schule. Diese will ihre Schüler zu sicheren Lesern machen und ihnen damit bessere Chancen eröffnen.

Die Lesemappe des Cornelsen Verlags erhalten die Kinder als Geschenk, das sie beim Lesen unterstützt. Sie bekommen Lesetipps und Lernhilfen, sammeln Lesetexte, die sie besonders motiviert haben, stellen in wöchentlichen Übersichten ihre Tätigkeiten zusammen, dokumentieren Leistungen und Auszeichnungen und erhalten Anregungen, über ihre persönlichen Lesebremsen nachzudenken.

Die Schule unterstützt diese Bemühungen mit einer Extralesestunde im Stundenplan. Die Deutschlehrerinnen besuchten eine zweitägige Fortbildung und begleiten den Prozess. "Wir denken, dass sich dieses Engagement und die Mehrarbeit auszahlen wird", sagt Schulleiter Jörg Hezel.