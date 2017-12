Schiltach Mit den Geschicken Schiltachs eng verwoben

Auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde ist ein Querschnitt seines Schaffens abgebildet, dort gibt er auch seine Hobbys preis: Nach "Heimatgeschichte" steht dort das "Schreiben" an zweiter Stelle – und beides hat der Jubilar über Jahre auch verbunden. "Lesen, wandern, Rätsel lösen und Ahnenforschung" sind weitere Punkte – genauso wie die "Teilnahme am Geschehen in der Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde".

Der gebürtige Offenburger war über 45 Jahre in seiner Wahlheimat Schiltach nicht nur "ein nimmermüder Chronist des Fachwerkstädtchens", wie der Schwarzwälder Bote vor gut fünf Jahren schrieb, als der Jubilar "offiziell ... nun auch den Stift und die Kamera zur Seite" legte, sondern auch ein fachkundiger Beobachter und Entscheider, der auf allen Feldern firm war".

Weiter merkte der Schwarzwälder Bote an: "Und wenn man bedenkt, was sich in Schiltach seit 1967 alles ereignet hat, so hat der überzeugte Pädagoge, rührige Kommunalpolitiker, Bürgermeister-Stellvertreter, Heimatforscher und Archivar, Kirchengemeinderat und Mitglied im Verwaltungsrat der Sozialgemeinschaft selbst ein Kapitel Schiltacher Stadtgeschichte mitgeprägt und mitgeschrieben", – und bescheinigte dem "hoch angesehenen und verdienten Schiltacher Mitbürger" Rolf Rombach "Ausdauer, Akribie, Feingefühl und überreiches Engagement".