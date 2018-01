Schiltach Mit dem Federnbad in die Fasnetszeit

Schiltach. Einen harten Tag hatten die Schuhu-Hexen schon hinter sich, als sie sich am Samstagabend in der Sonne zur Hexentaufe und zum Feiern zusammenfanden.

Nach einem gemeinsamen Frühstück in der "Kaffeebohne" am Marktplatz waren sie in alle Richtungen ausgeschwärmt. Teils zu Fuß in Schiltach, teils mit dem Auto ins Umland, nach Lehengericht, Schenkenzell, Waldmössingen, Gutach und Fischerbach. Die Hexen aus Bötzingen am Kaiserstuhl und Altshausen bei Ravensburg kamen entgegenkommend direkt nach Schiltach. Vor Ort beim Abstauben der Kleidle gab es auch immer ein Vesper und etwas zu trinken. "Es ist toll, mal auch die andere Seite der Leute in ihrem Heim kennenzulernen", sagt Schriftführerin Carmen Stegerer.

Diesmal eröffneten wieder die beiden Vorsitzenden Uli Esslinger und Martin Schönweger im Zwiegespräch die geschlossene Sitzung zum Start der Fasnet – nach den Strapazen des Tages bei manchen Passagen mit schwerer und etwas stolpernder Zunge: Als Hinterlehengerichter Ortschaftsrat "Sepp vom Eulersbach" mit vier Amtsperioden und als "Adolf außem Hunersbachtal", gewählt zum Orts- und Stadrat zum zweiten Mal, waren sie der Einladung zur Hexensitzung gefolgt. Es dauerte keine drei Minuten, da nahmen die beiden schon den Lehengerichter Ortsvorsteher Thomas Kipp aufs Korn: "Wenn es nach dem Ortsvorsteher Kipp gegangen wär, wär der Saal mit euch Narre heut leer, er hat absolut nichts mit de Fasnet am Hut", dichtete der "Sepp" – Retourkutsche, weil die Schuhu-Hexen sich nur mit einer einzigen Seite im Lehengerichter Heimatbuch wiederfanden? Wo sie doch 100 Seiten wollten? Ein dritter Band muss her! Kurzes Erschrecken beim Redner: "Guck, die wunderfitzige Klatschpresse ist auch im Raum, oh Gott, morgen stehen wir damit in der Zeitung". Sei’s drum, die beiden fuhren fort im Text, strebten zügig Richtung Hexentaufe, mit der die Schuhus traditionell die Fasnet starten.