Schiltach Michel legt sich nicht fest

Schiltach. Kunststoffverpackungen aus aufgerissenen Gelben Säcken liegen im Wald, gelangen in einen Fluss und dann ins Meer – dieses Szenario will die Stadt Schiltach künftig vermeiden. In einem Antwortschreiben an die Stadt Schiltach macht der Landrat deutlich, dass er die Anregungen gerne aufgreife und "an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft zur weiteren Beachtung" weiterleite. Deutlich macht Michel aber gleichzeitig auch, dass eine Einführung einer Gelben Tonne auf eigenen Wunsch vom Landkreis finanziert werden müsste, was mit einer Gebührenerhöhung verbunden sei.

Während das neue Verpackungsgesetz bereits 2019 in Kraft trete, gebe es für Änderungen wie die Einführung einer Gelben Tonne noch eine Übergangsfrist bis 2021. Michel versicherte, bei der nächsten Ausschreibungsrunde des privatwirtschaftlich organisierten Dualen Systems Deutschlands frühzeitig Verhandlungen aufzunehmen. Die Verträge liefen noch bis Jahresende 2020.

Hinsichtlich des Schiltacher Wunschs auf eine Gelbe Tonne schreibt Michel, dass die Wahl des bestmöglichen Sammelsystems deutschlandweit stark umstritten sei. Bei einer Umstellung vom Sack- auf ein Behältersystem könnten mit Sicherheit die Probleme mit den aufgerissenen Säcken beseitigt werden. Gleichzeitig würde aber auch eine Vielzahl an neuen Problemen entstehen. So weist der Landrat darauf hin, dass im Behälter keine Inhaltskontrolle möglich sei, während ein durchsichtiger Sack beim Verladen durch Augenschein sowie Gewichtsabschätzung leicht kontrolliert werden könne. Erfahrungen aus Landkreisen mit Behältersammlung zeigten eine deutlich stärkere Verunreinigung der Gelben Sack-Abfälle mit Fremdstoffen aus Bio- und Restmüllfraktionen. Dies führe zu einem erhöhten Sortieraufwand mit entsprechenden Mehrkosten und gleichzeitig zu geringeren Recyclingquoten und Erlösen. Darüber hinaus sei der Platzbedarf bei Gelben Säcken wesentlich geringer als bei Behältersystemen. Außerdem werde bei Änderungen der haushaltsbezogenen Personenzahl bei Säcken kein Behältertausch erforderlich.