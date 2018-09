Schiltach Mehr Betten ermöglichen steigende Übernachtungszahlen

Wie auch in Schramberg ist in Schiltach die Zahl der Gäste aus den Niederlanden, die stärkste ausländische Personengruppe, im Verhältnis zu anderen um fast zwei auf 8,21 Prozent gesunken. Mittlerweile etwas mehr als zwei Drittel der Gäste kommen aus Deutschland, bis auf wenige Chinesen und sonstige Staaten mache die EU den größten Restanteil aus, so Jäckels. Eigentlich, so der Tourismusmanager, müssten mehr Gäste als 3,1 Prozent aus der Schweiz kommen – wenn er so die Dialekte verfolge, doch gehe er davon, dass die Eidgenossen vor allem als Tagestouristen Schiltach aufsuchten und eben eher weniger übernachten würden. Genaue Zahlen über Tagestouristen gebe es allerdings keine.

Die Aufenthaltsdauer gehe kontinuierlich zurück, viele Gäste kämen aus einem Radius von 200 Kilometern für ein Wochenende nach Schiltach, zudem gebe es viele Geschäftsleite, die eine Nacht blieben.

Von insgesamt guten Besucherzahlen bei den 209 Veranstaltungen 2017 und den bisherigen von insgesamt 204 im Jahr 2018 sprach Jäckels zudem, schön sei es gewesen, dass beim "lebendigen Lehengericht" ein schöner, weiterer Festplatz gefunden worden sei. Positiv bewertete er auch die zunehmenden Besucherzahlen von "Kultur im Stadtgarten", das sich "nach drei Jahren zu etablieren" scheine.

Die Neuausrichtung von Schwarwald-Tourismus Kinzigtal werde auch Auswirktungen auf die Tourist-Info in Schiltach haben, bei diesem neuen Verbund sei er für Schiltach in allen wichtigen Gremien mit dabei, sagte Jäckels.

Von der Zahl der Veranstaltungen her sei Schiltach "an an der oberen Grenze", sagte Bürgermeister Thomas Haas. "Ich denke, es wird viel geboten, wir sind gut aufgestellt und können Gästen und Einheimischen etwas bieten", meinte das Stadtoberhaupt. Darüber hinaus, so ergänzte er, werde es beim Tagestourismus "deutlich mehr".

Rad fahren im Trend

Welchen Eindruck er habe, was die Touristen denn erwarteten, wollte Gemeinderat Axel Rombach wissen, "gibt es neue Trends?" Hier wusste Jäckels, dass die Nachfrage nach Radwegen groß sei, aber außer dem Kinzigtalradweg könnte Schiltach da nichts bieten. Die Präsenz von E-Bikes sei deutlich gestiegen, ergänzte er, was Buzzi zum Anlass nahm, nochmals nachzuhaken, ob es nicht auch möglich sei, Wege rund um Schiltach mit in die Radwege aufzunehmen, da sie – da nannte er als Beispiel das Reichenbächle – touristisch interessant seien. Klar sei, so antwortete er auf einen Einwand von Jürgen Götz, dass man "nicht jeden auf einen Waldweg schicken könne, er nur asphaltierte Wege meine.

Von den Wanderwegen her sehe es gut aus, berichtete Jäckels. Hier komme Schiltach auf insgesamt 65 Kilometer. In den vergangenen Jahren seien einige Lücken geschlossen und Zwischenwegweiser aufgestellt worden.