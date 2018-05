Schiltach Max Mutzke legt mit Volldampf los

Schiltach. "Schönheit und Perfektion" zeige Hansgrohe in den Ausstellungen seiner Aquademie, mit Max Mutzke sei das auch zu hören, begrüßt Roman Passarge die erwartungsvoll gestimmten Besucher in der zum abgedunkelten Konzertsaal "umgebauten Hütte".

Die kommt auch gleich ins Wackeln, als das Trio Monopunk mit Volldampf loslegt und Max Mutzke mit spitzem Schrei zur Verfolgungsjagd aufruft ("Catch Me if You Can"). Knallhart kommt der Takt von Schlagwerker Tobias Held, von Danny Samar am Bass satt unterstrichen und kristallklar, manchmal verspielt ausgemalt von Maik Schott an den Keyboards.

Nach einer heftigen Vorstellungsrunde mit drei ineinander laufenden Titeln fordert Mutzke das Publikum zum Aufstehen, Mitklatschen und Mitheulen auf und stellt dann fest, "dem Schwarzwald geht’s gut". Dafür kommt laute Zustimmung und bei seinem bekanntesten Titel "Can’t Wait Until Tonight" sollen die Mädels eine Oktave höher begleiten.