Schiltach Mauern erhalten einen Handlauf

"So lange in dem jeweiligen Bereich nichts verändert wird, gilt ein Bestandsschutz", sagt Schiltachs Stadtbaumeister Roland Grießhaber. Jetzt aber musste die Stadt handeln und die gesetzliche Höhe herstellen. Dafür wurde ein Geländer in Auftrag gegeben, das mögliche Abstürze auf das Schiltachvorland verhindern soll. Rund 28 000 Euro betragen laut Grießhabers Angaben hier die Kosten.

Mit einem höheren Handlauf versehen wurde bereits auch der Spittelsteg – und von Blau auf Anthrazit umgefärbt.

Ebenfalls mit einem Handlauf versehen werden muss auch die Kinzigmauer im Bereich des Hirschen, dort betragen die Kosten rund 35 000 Euro.