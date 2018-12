Schiltach Material für Schutzzäune kommt per Hubschrauber

Obwohl die Straßenmeisterei mit Schildern frühzeitig auf mögliche längere Wartezeiten hinweist, versuchen doch etliche Auto- und Lastwagenfahrer ihr Glück beim Durchkommen auf der B 462. Das sorgt für zeitweise langen Stau.

Immer wieder legt der Hubschrauber über den Tag verteilt Pausen ein, in denen der Verkehr zwischendurch fließen kann –­ auch mit Blick auf den öffentlichen Nahverkehr. So kommt es bei den Bussen zu keiner nennenswerten Verspätung. Und auch die Autofahrer müssen kaum länger als 30 Minuten warten, ist Villing zufrieden. "Ohne Sperrung geht es aber nicht", erklärt er. Schließlich fliegt der Hubschrauber zwischen Be- und Entladen direkt über die viel befahrene Bundesstraße. Die Arbeiter geben Gas, sodass die Straße schon vor 14 Uhr wieder frei ist –­ mehr als zwei Stunden früher als veranschlagt. "Es hat alles prima geklappt", so Villing.

Die Maßnahme war nötig geworden, weil loses Gestein am Burbachfelsen entdeckt worden war und das geologische Landesamt "dringenden Handlungsbedarf" festgestellt hatte, erinnert Villing. Bereits Ende Oktober war die Strecke zwischen Schiltach und Schramberg an einem Wochenende stundenweise gesperrt , weil dort Felsbrocken abgetragen wurden.