Schiltach Lob fürs Schnurren und den Bürgerball

Für fünfjährige aktive Mitgliedschaft ehrte der Zunftchef Carmen Jehle, Teresa Sum, Anna Bösel, Fabian Armbruster, Christian Wendt und Alex Fehrenbacher mit der bronzenen Vereinsmedaille. Die Auszeichnung in Silber für zehnjährige aktive Mitgliedschaft erhielt Eyleen Richter. Mit der goldenen Plakette für 20-jährige aktive Mitgliedschaft gewürdigt wurden Roger Staudt (Rosch), Sandra Gebele und Marion Neumann.

Wie Wolber informierte, müsse die Zunft aus versicherungstechnischen Gründen künftig genauer zwischen passiven und aktiven Mitgliedern unterscheiden. Eine Beitragsänderung der Versicherung erfolge dadurch nicht, sagte der Zunftmeister auf Anfrage.

Mit rund 40 Personen wird die Narrenzunft das Fest der Schuhu-Hexen zum 33-jährigen Bestehen am 19. und 20. Januar mit Aufbau und Bewirtung unterstützen. Zuvor steht noch Arbeitseinsatz beim Schiltacher Advent am 7. Dezember an.

Zum Fest der Schuhus äußerte sich Ehrenzunftrat Achim Mayer kritisch. Er gönne den Hexen die Feier. Allerdings werde seiner Meinung nach hierfür ein zu großer Aufwand betrieben, zumal 33 Jahre kein richtiges Jubiläum darstelle. Dass die Schramberger Straße an fünf Tagen gesperrt werde und weder die Feuerwehr noch das Rote Kreuz etwas dagegen hätten, wundere ihn.

Des Weiteren beklagte Mayer, dass er sich mit dem Sonntags-Umzug in Schiltach nicht mehr identifizieren könne, weil da fast nur noch Hexengruppen teilnähmen. Dennoch freue er sich auf die kommende Fasnet, auch wenn sie lange dauere, betonte der Ehrenzunftrat. "Die Narrenzunft Wolfach ist beim Umzug 2019 dabei", verkündete Wolber freudig und erhielt Applaus.

Zusammen mit seiner Stellvertreterin Alexandra Vondrach verabschiedete er dann Marion Neumann. Sie dankten ihr für ihr langjähriges Wirken als Zunfträtin, Säckelmeisterin und Schnurrantin mit gereimten Vierzeilern.