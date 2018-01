Schiltach Lob für Engagement der Bürger

Schiltach. Der Politikstil des amerikanischen Präsidenten Donald Trump führe dazu, "dass man sich Sorgen um die Welt macht und in den USA längst nicht mehr den verlässlichen Partner sehen kann". Schlimm sei, dass damit andere wichtige Themen zu stark in den Hintergrund treten, wie der Krieg in der Ukraine und die Demokratie in der Türkei und in manchen Ländern Afrikas. Auch führe "America first" zum Erstarken nationalistischer Vorstellungen. Zwar lebe die Mehrheit der Deutschen in schierem Überfluss, trotzdem gewinne der rechte Rand an Stärke.

Haas schaute in seiner Ansprache aber auch auf Projekte, die für Schiltach wichtig sind. Weil das Internet eine "ähnliche Bedeutung hat, wie Straßen und Wasser", verfolge die Stadt die Anbindung jedes Haushalts mit Glasfaser und mit Leerrohren bei Tiefbaumaßnahmen.

Die neue Umgehungsstraße Schlossberg entlaste die Bewohner der Schlossbergstraße und die Sanierung "Vor Ebersbach" sei gut vorangeschritten, wie auch die Erneuerung von Brücken. Mit der Fertigstellung der Schutzmassnahmen in diesem Jahr sei Schiltach gut gerüstet bei einem Jahrhunderthochwasser.