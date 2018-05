Schiltach Lehengerichts Kampf um die Selbstständigkeit

Doch diese Ereignisse waren fern, auch weil der Besuch aus Karlsruhe für Lehengerichts Existenz hohe Bedeutung hatte. Es waren die Jahre der Weltwirtschaftskrise. Firmenzusammenbrüche und Arbeitslosigkeit erzwangen harte Sparmaßnahmen – die auch vor der Verwaltung in Baden nicht Halt machte. Kleine Gemeinden sollten ihre Selbstständigkeit verlieren – nach einem Landtagsbeschluss sollte das auch Lehengericht treffen. Nie vorher war die Zwangseingemeindung so nahe, wie in diesen Tagen 1932/33. Das konnte natürlich nicht unwidersprochen bleiben.

Bürgermeister Bühler nutzte seine zahlreichen Kontakte, um die Entscheidung rückgängig zu machen. Tatsächlich wurde sie doch noch einmal einer Nachprüfung unterzogen, aber ohne den früheren Beschluss selbst aufzuheben. So sollte die Entscheidung nach einer Anhörung der Betroffenen in Karlsruhe geprüft werden. Dies war ein demokratischer Gedanke, gerade in Notzeiten nicht einfach per Federstrich zu entscheiden.

Von unten geschlossene Ehe