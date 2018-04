Schiltach "Lehengericht, das sind die Höfe"

Tatsächlich sollte sich aber ein Gemeinschaftsgefühl herausentwickeln und auch manches, was eben einen Ort ausmacht, entstand hier im Lauf der Zeit. "Lehengericht, das sind die Höfe" – so konnte man zumindest bis weit in das 20. Jahrhundert hinein mit Fug und Recht behaupten. Verdichtete Siedlungsflächen, wie wir sie heute mit Welschdorf oder Vor Eulersbach kennen, gab es noch nicht. Doch warum bildete sich dennoch ein Gemeinschaftsgefühl heraus, das in die Selbstständigkeit der Gemeinde 1817/18 führen sollte?

Vieles musste doppelt errichtet werden

Ein wichtiger Anhaltspunkt ist in den gemeinsamen Wurzeln Lehengerichts und Schiltachs zu suchen. So entstanden im 13. Jahrhundert Stadt und Burg Schiltach aus der Markung des Lehengerichts heraus, die Siedlung erhielt als "Burgfrieden" eine Sonderstellung, die Bauern hatten Frondienste zu leisten. Kurz zusammengefasst: Die Stadt Schiltach bildete sich als neuer Siedlungskern in der Mitte der "Lehenleuth" heraus. Stadt und Höfe bildeten eine Einheit, entwickelten aber auch unterschiedliche Interessen. Im Lagerbuch von 1517 ist auch zu lesen, die Höfe seien "zu dem Stadtgericht gezogen". Die Stadt beinhaltete die typischen Zentralfunktionen. Hier stand die Kirche und fanden die Märkte statt.