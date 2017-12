Schiltach Laternen und Lichter erhellen die Stadt

Schiltach. Wie seit gut 200 Jahren wird in Schiltach auch zu diesem Jahresabschluss der Silvesterzug vom Rathaus zum "pfarramtlichen Bürogebäude" bei der evangelischen Stadtkirche ziehen. Der ehemalige Rektor der Schule in Schiltach, Julius Hauth, vermutete, dass der "ureigene religiöse Brauch" in Schiltach auf die Pietisten zurückgeht. Die beim Zug bis heute von den Teilnehmern gesungenen Lieder seien pietistischen Ursprungs. In einer Broschüre der Stadt heißt es: "Vermutlich lehnten diese Christen das Lärmen und Schießen in der Silvesternacht ab, war das doch ein verbreiteter Brauch zur Geistervertreibung."

Schon 1869 hatte der Kirchengemeinderat eine Ordnung für den Silvesterzug beschlossen, die auch bis heute weitgehend Gültigkeit hat. Am Silvesterabend soll sich die Gemeinde um 20.15 Uhr auf dem Marktplatz treffen. Wenn um 20.30 Uhr die große Glocke von der Stadtkirche erklingt, soll sich der Zug formieren und in Bewegung setzen.

Die Christbaumbeleuchtung vor dem Rathaus wird ausgeschaltet, wie auch die Straßenlaternen. Auch die Beleuchtung der Schaufenster an der Zugstrecke soll ausgeschaltet sein, die Straße nur von wenigen Fackeln etwas erhellt werden. Lediglich die hölzernen Laternen mit den Kerzen geben etwas Licht für die singenden Teilnehmer.