Schiltach Langlauffreunde planen schon ihre nächste Ausfahrt

Als "Basislager" diente, wie auch in den vergangenen Jahren, das bewährte Hotel Wälderhof in Lingenau. Mit regionalen Spezialitäten und österreichischer Gastfreundschaft verwöhnten die Hausherren ihre Gäste aus Schiltach.

Die Zimmer waren schnell bezogen und dann ging’s zur ersten Tour auf den Hochhädrich. Nach einer kurzen Einlaufrunde ging es bei traumhaftem Wetter und herrlicher Aussicht auf die zwölf Kilometer lange Strecke.

Am folgenden Tag stand die Loipe von Sibratsgfäll bis zum Jagdgasthaus Egender in der Gemeinde Bezau mit einer Gesamtdistanz von 14 Kilometern auf dem Programm. Trotz bewölktem Himmel und phasenweise leichtem Schneefall war die Stimmung auf der Loipe hervorragend. Zum Ausklang des Tages drehten die Langlauffans vom Skiclub Schiltach noch eine Dorfrunde mit einer Länge von mehr als sechs Kilometern. Der dritte Tag lud nochmals bei herrlichem Winterwetter und reichlich Schnee zu einer Runde in Balderschwang von zwölf Kilometern ein. Schweren Herzens ging es wieder zurück in die Heimat, wo traditionell der Ausklang bei Familie Wöhrle gefeiert wurde.