Schiltach Ladenflächen schwer vermittelbar

Bei den Wahlen wurde Jürgen Haberer für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Hans-Jörg Heinrich bleibt Beisitzer Handwerk, Christa Rückert Beisitzerin Handel und Petra Faißt Beisitzerin Gastronomie.

Heinrich sprach die neue Datenschutzgrundverordnung der EU an, die auch den Gewerbeverein betreffe. Das dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Was da einem Unternehmen oder Verein aufgebürdet werde, mache langsam keinen Spaß mehr, beklagte Heinrich. Harter wusste von einem Experten, mit dem der Gewerbeverein in Wolfach zusammenarbeitet. Er werde sich bemühen, diesen für einen Vortrag zu engagieren.

Auf nicht gerade großes Interesse stieß die stellvertretende Vorsitzende Christiane Trautwein bei Haas mit ihrer Bitte, die Stadt möge den Wohnmobilstellplatz auf der Lehenwiese besser regeln. Die Camper seien potenzielle Kunden und belebten die Stadt. Das dürfe nicht vernachlässigt werden, aber auch nicht ausufern.

Haas verwies auf einen Beschluss des Gemeinderats, wonach die Stadt nicht in Konkurrenz zur Firma Brede auftreten wolle. Wenn wie in anderen Kommunen üblich ein Tagesticket mit Wasser und Strom angeboten werde, entstehe daraus eine "andere Hausnummer". Es müsse dann ein Rückgang der Camper befürchtet werden. Er werde das Thema aber mit in den Rat nehmen, versicherte Haas.