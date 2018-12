Schiltach Kreuzweh: Punk hat zunächst Sendepause

Der Stil, der zwischen Punk und Rock 'n' Roll angesiedelt ist, riss die Besucher mit. Die druckvolle Spielweise ließ den Besuchern kaum Luft zum Atmen, gab es doch musikalisch ohne Unterbrechung "auf die Ohren".

Bei einem solchen Doppelpack wie Backbone Hurts und den Boneshakers strömte das Publikum reichlich ins "Welschdorf", brachten doch beide Formationen ihre Fangruppen mit.

Die Boneshakers aus Hardt hatten zuvor ihre eineinhalbjährige Sendepause beendet. Dass sie dabei keinen Rost angesetzt hatten, wurde den Besuchern schnell deutlich. Im Gegenteil: Sie spielten härter denn je, denn Titel wie "Breaking The Law" von Judas Priest waren zuvor nicht im Repertoire. "Sharp Dressed Man" von ZZ Top spielten übrigens sowohl Backbone Hurts als auch die Boneshakers – wenn auch in zwei durchaus unterschiedlichen Versionen. Die Boneshakers waren näher am Original, Backbone Hurts verliehen dem ganzen eine punkigere Note.

Für Backbone Hurts steht bereits am Freitag, 4. Januar, der nächste Auftritt in der Eventlocation Krone in Lackendorf an. Die Boneshakers hingegen müssen erst noch die Weihnachtsgans verdauen und gönnen sich eine schöpferische Pause auf dem heimischen Sofa.