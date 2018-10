Schiltach Kraft und Erfahrung gefordert

Jeder Baumfäller hätte früher bei der Schweiß treibenden Arbeit drei Liter Most zum Trinken gehabt, erzählt Brückner weiter. Und die Späne hatte man im Sack gesammelt zum Anfeuern zu Hause.

Entrindet wurde der Stamm an Ort und Stelle, damit man ihn ins Tal rutschen lassen konnte. Für das Hochziehen auf den Holzweg hätte es sonst sechs bis sieben Pferde gebraucht. Die Rinde von Fichten wurde übrigens an die Gerber verkauft. 32 Meter lang ist dieser Stamm, wurde nach dem Fällen gemessen. Der Erlös für die circa 4,5 Festmeter Holz dürften in den Stadthaushalt wandern.