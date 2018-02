Schiltach Kirche dankt langjährigen Erzieherinnen

Schiltach. Die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens Zachäus hatten am Sonntag den Gottesdienst gestaltet und mit der Gemeinde gefeiert.

Das Thema war "Dankbarkeit" und wurde in einer Bildergeschichte und in von den Kindern formulierten Gebeten dargestellt. Am Ende des Gottesdienstes dankte die evangelische Kirchengemeinde den Erzieherinnen für ihre vielfältige und kompetente Arbeit.

Ein besonderer Dank galt den Erzieherinnen, die schon sehr lange im Kindergarten Zachäus tätig sind. Sie bilden, so die Kirchengemeinde, mit ihren Erfahrungen und ihrer Beständigkeit ein gutes und verlässliches Fundament.