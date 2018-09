Schiltach Kiosk eröffnet in der Zwickkurve

Betreiber ist Walter Faist, Spitzname Lelle, der in der kleinen Bude bislang zwei Automaten aufgestellt hat – einen mit Snacks und kühlen Getränken und einem mit Heißgetränken wie Kaffee oder Tee.

Vor etwa zwei Monaten hat er damit begonnen, den Kiosk eigenhändig zu renovieren. Seit etwa zwei Wochen sind die Automaten in Betrieb. Der gebürtige St. Romaner, der aktuell in Bollenbach wohnt, hat das Gelände gekauft und möchte auf lange Sicht das Haus oberhalb des Kiosks ausbauen und dort hinziehen. Der Kiosk ist für ihn also nur der Anfang.

Er habe die Bude, in der früher ein Imbiss angesiedelt war, nicht einfach abreißen wollen. So sei er schließlich auf die Idee mit den Automaten gekommen: "Damit habe ich den kleinsten Aufwand" und das Gebäude sehe wieder nach etwas aus, meint er.