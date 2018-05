Schiltach Kindergartenkinder forschen

"Hurra, ich bin der Größte!", freuten sich die Kinder an der Station Messen und Wiegen des Kindergartens St. Laurentius. Beim farbenfrohen Milchspektakel der Kita Pfiffikus untersuchten die Kinder die Reaktion von in Milch geträufelten Farben in Verbindung mit Spülmittel. Außerdem durften die Kids einen bunten Schmetterling basteln.