Schiltach. Vorlesen plus Kinoatmosphäre, das bietet das Bilderbuchkino im Treffpunkt am Mittwoch, 31. Oktober, Kindern ab fünf Jahren im Mehrzweckraum an. Start ist um 16.15 Uhr, das Ende um 17.15 Uhr. Vorgelesen wird das Buch "Du bist so schrecklich schön" von Eva Dax. Dabei werden die Bilder groß auf Leinwand gezeigt, so dass alle Kinder den besten Blick darauf haben. Dabei geht es um Gregor, ein kleines Monster. Im Anschluss gestalten die Kinder, passend zu Halloween, noch einen Geist für zuhause.