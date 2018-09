Schiltach "Keine Wohntürme wie in St. Gimignano"

Thomas Haas meinte, es sei klar, dass es steil sei, er denke aber, dass es dafür "von der Besonnung her ein guter Standort", sei, "aber ganz einfach ist es nicht immer." Überlegen müsse das Gremium, ob mehr Flächen in Richtung Geschosswohnungsbau eingeplant werden solle, gab Haas den Räten eine Hausaufgabe mit. Insgesamt, so sein Credo, sollte man "nicht zu viel Vorschriften machen."

Gemeinderat Axel Rombach bezeichnete das Gelände als "tolle Wohnlage", forderte aber, dass der Zugang zur Stadt gewährleistet sein müsse und "der Stadtbus muss da fahren können". Darüber hinaus fragte er nach einem Platz für Haltestellen und auch einen Kinderspielplatz habe er nicht gesehen. Er glaube zudem, dass von Einzelpersonen oder Paaren Nachfrage nach Wohnungen bestehe.

Bislang, so der Planer, sei nicht vorgesehen, "dass dort ein Bus hochfährt." Wo er wohne, müsse er auch 250 Meter den Berg hoch und runter laufen, entgegnete Haas. Zudem bekomme man das mit dem jetzigem Umlauf des Stadtbusses nicht hin, informierte auch Hauptamtsleiter Michael Grumbach, da dieser ausgereizt sei. Man müsse gesondert überlegen, was man machen könnte, hieß es schließlich von Verwaltungsseite, es sei "aber nicht so einfach."

Die geplanten Mehrfamilienhäuser seien mit acht bis zehn Wohneinheiten geplant, informierte der Planer auf Anfrage von Michael Pflüger.

Gemeinderat Michael Buzzi sah "die große Diversität", die möglich werde, als positiv an.

Ein zusätzliches Baufenster mit Wendehammer sah Hansjörg Heinrich bei dem jüngst abgerissenen Haus, "dort sei ein schöner Bauplatz", argumentierte er.

Traufhöhe beschränken

Einzelwohnungen im Terrassenstil mit Aufzug an steilen Stellen brachte Gemeinderätin Inge Wolber-Berthold ins Gespräch, Haas ergänzte, dass eine klassische Reihenhausbebauung nicht passe. Zudem regte sie an, eine Vorgabe zu 1,5 Stellflächen pro Grundstück zu machen und die Traufhöhe am höchsten Punkt des Geländes auf jeden Fall zu beschränken, "damit nichts über den Schlossberg schaut". Diese Gefahr sahen Haas und der Planer nicht – Wohntürme wie in St. Gimignano in der Toskana wolle man ja nicht, sah Haas keine Gefahr einer über den Berg ragenden Bebauung.