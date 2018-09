Schiltach Kater Fops erkundet das Städtle

Der kleine Kater, den Letzin gezeichnet hat, ist in dem Buch in Schiltach unterwegs – schaut beispielsweise am Campingplatz, auf dem Marktplatz, am Kindergarten und im Schwimmbad vorbei. "Die Kombination aus Fotografien im Hintergrund und den gezeichneten Figuren ist etwas Besonderes", meint Knödler. Ebenso der Bezug zur Heimat: "Alina freut sich jedes Mal wieder aufs Neue, wenn sie ›unser Schwimmbad‹ im Buch entdeckt", sagt die 34-Jährige.

Das Buch hat eine Auflage von 500 Exemplaren, es liegt in etlichen Schiltacher Geschäften und im Rathaus sowie in der Buchhandlung Streit in Hausach aus. Auch wenn Melanie Knödler viele Dinge im Kopf hat, eine Fortsetzung ist derzeit nicht geplant: "Ich will jetzt erst einmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt", sagt sie.

In dem Projekt steckt viel Arbeit und Herzblut. Auch wenn es mit dem Schreiben recht flott gegangen sei, habe es doch gedauert, bis sie eine sinnvolle Strecke festgelegt hatten, auf der Fops in Schiltach unterwegs ist, bis die Fotos gemacht und ein Verlag gefunden war, sagt Knödler. Es gehe ihr nicht darum, mit dem Buch das große Geld zu verdienen. "Das war eher ein Projekt zur Selbstverwirklichung", erklärt sie stolz.

Das buch: Melanie Knödler und Sonja Letzin: "Lieber Fops, lass das mal sein!", Noel Verlag, 49 Seiten, 12,90 Euro