Schiltach Kapelle feiert auf schönem Festplatz

Schiltach. Das gute Wetter mit angenehmer Sommertemperatur hat wohl noch den ein oder anderen Besucher zusätzlich ermuntert, das Sommerfest der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach am Parkdeck Schüttesäge zu besuchen. So begrüßte Vorsitzende Susanne Schmider zu Beginn viele musikbegeisterte Festbesucher am Parkdeck Schüttesäge heißt es in einer Mitteilung.