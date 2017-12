Schiltach Kantoreien geben "Magnificat"-Konzert in Schiltach

Sigrun Haaser (Sopran), Viola de Galgoczy (Alt), Rüdiger Husemeyer (Tenor) und Bernd Walter (Bass) singen die Solistenpartien. Die Kantorei an der Stiftskirche Lahr, die Kantorei Oberes Kinzigtal und das Collegium musicum Lahr, angeführt von Konzertmeister Joachim Romeis, sind die großen einheimischen Ensembles, die die Hauptaufgaben des Konzertes übernehmen. Die Leitung hat Kantorin Anna Myasoedova. Wiederholt wird das Konzert am Sonntag, 17. Dezember um 17 Uhr in der Stiftskirche Lahr.

Seit September proben beide Kantoreien an diesen Werken. Anspruchsvolle fugierte Teile wechseln sich darin mit homophonen Chören ab, eindrucksvolle Klänge mit prachtvoller Begleitung werden durch bewegte, ja heitere Sätze unterbrochen. Solistische Partien wechseln mit chorischen Teilen reizvoll ab. Leitet die "Saba-Kantate" tänzerisch und fröhlich das Konzert ein, so führt das expressive "Magnificat" Vivaldis in raschem Wechsel von dramatischer Ausdeutung des Maria-Lobgesanges zu prachtvollem "Gloria", bis dann die farbenprächtige und vielfach strahlende "Dominicusmesse" des jugendlichen Mozart den symphonisch-chorischen Höhepunkt des Konzertes bringt.

Damit musizieren Solisten, Collegium musicum in symphonisch-großer Besetzung, darunter vier Trompeten und Pauken, das Lob Gottes, die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi und realisieren die zentrale Aufgabe evangelischer Kantoreien, die damit Chormitglieder aus der ganzen Ortenau in kirchenmusikalischer Kooperation vereinen. In der Vorverkaufsstelle, der Apotheke Rath, ist der Eintrittspreis um zwei Euro ermäßigt.