Schiltach Kammerchor gibt Rossini zum Besten

Mit dieser "Petite Messe solennelle" komponierte Rossini laut Kammerchor ein "äußerst vielschichtiges Werk, das einen großen melodiösen und harmonischen Reichtum zeigt, und in dem sich sowohl Lebensfreude und Hoffnung, als auch eine nachdenkliche Melancholie und Dramatik äußern".

Der Kammerchor Kinzigtal unter der Leitung von Manuel Nonnenmann führt die "Petite Messe solennelle" anlässlich des 150. Todesjahres von Rossini am Sonntag, 4. März, ab 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Schiltach auf. Eine weitere Aufführung gibt es am Tag zuvor, am Samstag, 3. März, ab 20 Uhr in der katholischen Stadtkirche Hausach. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

Als Solisten sind bei diesem Konzert Helena Bickel (Sopran), Julienne Mbodje (Alt), Eduard Wagner (Tenor) und Francesc Ortega (Bass), sowie Frederik Kranemann (Harmonium) und Daniel Roos (Piano) zu hören.

Mit diesem Werk knüpft der 35-köpfige Kammerchor Kinzigtal, der im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen feierte, nach eigener Aussage an seine Tradition der Aufführung oratorischer Werke an, die seit seiner Gründung zu seinem breiten Repertoire gehören.

Karten für das Konzert kosten 15 Euro an der Abendkasse, Schüler und Studenten haben freien Eintritt.