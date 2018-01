Schiltach Jetzt alles unter einem Dach

Schiltach. Seit dem 9. Januar ist das Pfarrbüro der evangelische Kirchengemeinde Schiltach-Schenkenzell offiziell in der Hauptstraße 14 untergebracht, in den Räumen der früheren Polizeistation, neben dem Postladen, mit barrierefreiem Zugang. Ein schönes sonniges Büro wartet dort auf die ersehnte neue Pfarrerin oder Pfarrer, Arbeitsplatz auch von Diakonin Susanne Bühler. Im vorderen Bereich teilen sich Regionalkantorin Anna Myasoedova und Pfarramtssekretärin Katrin Ringwald ein Büro.

"Mit dem Umzug haben wir nicht nur die Arbeitsbedingungen und die Errreichbarkeit verbessert, sondern auch die Vorgabe der Landeskirche erfüllt, Gebäudeflächen im eigenen Besitz zu reduzieren", erklärt die Vorsitzende des Kirchgemeinderats, Ursula Buzzi.

Zu den Aufgaben des Pfarrbüros gehören nicht nur die Organisation der Gottesdienstvertretungen, sondern auch die Finanzverwaltung der Kirchengemeinde und des Kindergartens. Auch das Archiv konnte endlich an einer Stelle in der ehemaligen Waffenkammer zusammengeführt und fachgerecht untergebracht werden. Mit feuersicheren Panzerschränken für die Kirchenbücher, in die auch heute noch handschriftlich Taufen, Hochzeiten, Sterbefälle und Konfirmationen (die "Kasualien") eingetragen werden.