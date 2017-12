Schiltach Jeden Mittwoch Friedensgebet

Dieses Gebet findet jeden Mittwoch um 12.15 Uhr statt und dauert etwa 15 Minuten. Mit Beginn der Winterzeit wurde der Gebetsort in den kleinen Andachtsraum der katholischen Kirche verlegt.

Bereits während der Bauarbeiten an der evangelischen Kirche hatte dieser Ortswechsel stattgefunden. Während jener Zeit nahmen auch vermehrt Katholiken an dem Gebet teil, wodurch der Titel "ökumenisches Friedensgebet" auch seine Berechtigung erhalten hatte.

Es bleibt zu wünschen, so heißt es seitens der evangelischen Kirchengemeinden, dass die Einladung zum gemeinsamen Gebet auch in Zukunft von Gläubigen aller Konfessionen angenommen wird, unabhängig davon, in welcher Kirche man sich dazu versammelt.